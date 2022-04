Spagna, l’Fbi sequestra uno yacht da 120 milioni all’oligarca russo Vekselberg

Le autorità Usa hanno sequestrato un mega yacht nel porto di Palma di Maiorca, nelle Baleari, attuando per la prima volta all'estero le sanzioni contro gli oligarchi e le élite russe per l'invasione dell'Ucraina. Lo riportano alcuni media americani, citando l'intervento dell'Fbi insieme alla Guardia civile spagnola. Si tratta di uno yacht chiamato Tango, lungo quasi 80 metri e il cui valore è stimato in circa 120 milioni di dollari. Il natante è tra gli asset legati all'oligarca russo Viktor Vekselberg, uno stretto alleato di Vladimir Putin.