Fuga dalla Russia: biglietti aerei esauriti e prezzi alle stelle. La mappa dei voli

I biglietti degli aerei in partenza nei prossimi giorni dalla Russia vanno verso il tutto esaurito e i prezzi sono schizzati alle stelle dopo che Vladimir Putin ha annunciato la «mobilitazione parziale» dei riservisti: secondo i media russi e internazionali, i voli più richiesti sono quelli verso Paesi come la Georgia, la Turchia o l'Armenia che consentono l'ingresso senza visto ai russi, mentre in patria si sta diffondendo la paura che le autorità possano presto vietare di lasciare il Paese agli uomini arruolabili.

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha precisato che la mobilitazione per la cosiddetta «operazione militare speciale» in Ucraina riguarderà per ora 300.000 riservisti e che non saranno chiamati studenti e soldati di leva. Ma, secondo il Moscow Times, gli avvocati specializzati in difesa dei diritti umani sottolineano che il decreto lascia spazio di manovra per richiamare più truppe di quanto dichiarato pubblicamente. L'annuncio della mobilitazione ha inoltre riacceso le proteste, represse con ondate di arresti. L'ong Ovd-Info riportava in serata oltre 1.000 fermi in 36 città della Russia, ma il bilancio è probabilmente destinato ad aumentare. Un mese fa gli attivisti di Ovd avevano stimato in quasi 16.500 le persone fermate in Russia per aver protestato contro l'operazione in Ucraina. La maggior parte dei fermi si era però registrata nel primo mese del conflitto, prima della legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere ritenute «false» dalle autorità, che vieta di fatto di criticare l'operazione militare.

Ora la gente è tornata in strada, e in meno di un giorno sono state raccolte oltre 280.000 firme in una petizione online contro la mobilitazione. Le Ferrovie russe e la compagnia di bandiera Aeroflot si sono affrettate a dire che non hanno ricevuto disposizioni per impedire agli uomini tra i 18 e i 65 anni di comprare i loro biglietti, ma dopo l'annuncio di oggi di Putin i prezzi dei voli per Yerevan, Istanbul o Tbilisi hanno registrato un'impennata, mentre stando all'Afp, i dati di Google mostrano che le ricerche su «aerei» e «biglietti» sono più che raddoppiate nelle ultime ore in Russia. Sul sito della Turkish Airlines, al momento, non ci sono biglietti disponibili per i voli Mosca-Istanbul fino a domenica 25 settembre e salire su quell'aereo costa adesso 172.790 rubli, cioè oltre 2.800 euro. Partire per Istanbul lunedì 26 costa invece 81.071 rubli, più di 1.300 euro.

(Video @flightradar24)

Putin, ambasciata russa condivide su Facebook foto dello Zar con politici italiani: «C'è molto da ricordare»