Il sindaco più anziano degli Stati Uniti è di origine italiana, si chiama Vito Perrillo e ha 97 anni. E' stato rieletto per la seconda volta primo cittadino di Tinton Falls, nel New Jersey. Eccolo in un video del 2017. / Facebook Vito Perillo, Tinton Falls Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it