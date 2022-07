Vitellino rimane intrappolato a 90 metri di altezza, ragazzi rischiano la vita per salvarlo

Maharashtra, India. Un gruppo di giovani coraggiosi ha messo la propria vita in pericolo per salvare un vitellino rimasto intrappolato. L'animale era rimasto bloccato tra le rocce di una vallata a 90 metri di altezza dopo una forte pioggia. Nonostante i rischi e il maltempo, questi ragazzi hanno fatto di tutto per salvarlo. Grazie a una lunga fune e al lavoro di squadra sono riusciti a tirarlo su sano e salvo.