Usa, perde il controllo del volante e distrugge un autolavaggio

Un uomo di 77 anni ha distrutto un autolavaggio in Pennsylvania, negli STati Uniti, dopo aver perso il controllo della sua vettura. Le immagini sono state riprese dalla video sorveglianza dell'autolavaggio. L'automobilista è rimasto intrappolato per 90 minuti prima di essere salvato. Per fortuna ha riportato solo qualche ferita. (Video Twitter)