Usa, De Santis lascia primarie Repubblicani: «Appoggerò Trump»

Il governatore della Florida Ron DeSantis abbandona la corsa delle primarie dei Repubblicani e annuncia il sostegno a Donald Trump. "Non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e di donare le loro risorse se non abbiamo un percorso chiaro verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna", ha dichiarato DeSantis dopo aver ottenuto il secondo posto alle primarie in Iowa, dietro a Trump. "Ho firmato un impegno a sostenere il candidato repubblicano e manterrò tale impegno. Lui (Donald Trump, ndr) ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana del passato, una forma riconfezionata di corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta", ha concluso.