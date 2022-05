Usa, Biden e la frecciata a Trump durante la "Cena dei Corrispondenti"

Joe Biden contro Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, appuntamento tornato quest'anno dopo la pausa causa Covid e a cui l'ex presidente repubblicano non aveva mai voluto partecipare. «Sono veramente contento di essere qui stasera con l'unico gruppo di americani che ha un tasso di approvazione più basso del mio», ha esordito Biden, che ha partecipato solo alla seconda parte della cena, alla quale erano presenti oltre 2.500 persone, per ridurre il rischio di esposizione al Covid. Per gli invitati la mascherina non era obbligatoria, mentre lo era il testo negativo al coronavirus. «Abbiamo avuto un'orribile piaga seguita da due anni di covid. Immaginate soltanto se ci fosse stato il mio predecessore alla cena quest'anno - ha continuato il presidente, riferendosi alle continue accuse di Trump sul voto truccato del novembre del 2020 - Se fosse successo sarebbe stato un vero colpo di stato». Poi Biden, 80 anni a novembre, ha scherzato sulla sua età, dicendo di ricordarsi quando è iniziata la tradizione della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, nel 1924, sotto la presidenza di Calvin Coolidge: «Ero appena stato eletto al Senato degli Stati Uniti».