In diverse città degli Stati Uniti proseguono le proteste dopo che la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all'aborto. Nelle immagini girate in Iowa, diventate virali sui social, un'auto travolge i manifestanti e ne fa cadere alcuni. Secondo quanto riportano i media americani diverse persone sono rimaste ferite, non in modo grave.

Usa, abolito il diritto all'aborto: proteste in decine di città