(Agenzia Vista) Washington, 02 settembre 2021 "L0Uragano Ida è stato il quinto uragano più grande della nostra storia, in un solo giorno è caduta la pioggia che di solito cade nell'intero mese di settembre a New York", così il Presidente Usa Joe Biden. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it