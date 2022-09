Uragano Ian, blackout in Florida

Joe Biden ha proclamato lo stato di disastro naturale in Florida dopo il passaggio dell' uragano Ian e ha stanziato fondi federali per aiutare le contee piú colpite: Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas e Sarasota. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Gli aiuti includono sovvenzioni per alloggi temporanei e ristrutturazioni delle case domestiche, prestiti a basso costo per coprire proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.