Uragano Henri, a New York interrotto il concerto a Central Park: salta l'esibizione di Springsteen

Il maxi concerto in corso al Central Park è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo sopra New York, legato all'arrivo sulla costa nordorientale degli Usa dell'uragano Henri. La folla di decine di migliaia di persone presenti all'evento è stata invitata a lasciare immediatamente il parco e a mettersi al riparo guadagnando l'uscita più vicina. Poco prima l'inizio del concerto il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza, ma allo stesso tempo dato il via libera alla kermesse. Salta duqnue l'esibizione di Bruce Springsteen. Il video dell'annuncio della sospensione del concerto. / Facebook Ruth Antrich Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it