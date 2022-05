Una donna sviene a volante, i passanti fermano l'auto in corsa e la salvano

Eroico salvataggio nelle strade di Boynton Beach, in Florida, dove un gruppo di persone si è resa conto di una donna colpita da malore alla guida, riuscendo a fermare l'auto in corsa fuori controllo e ad avvisare i soccorsi. Il video è diventato virale sui social dopo che il dipartimento di polizia locale ha deciso di divulgarlo per premiare gli autori dell'eroico gesto e farli incontrare con la donna a cui hanno salvato la vita.

Il salvataggio

La scena si è verificata il 5 maggio all'incrocio tra Woolbright Road e Congress Avenue. Quando la donna ha avuto il malore e si è accasciata sul volante, un suo collega l'ha notata ed è prontamente uscito dalla propria auto, attraversando la strada e precipitandosi a piedi verso la vettura. Altri passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e sono prontamente intervenuti. «Una donna ha afferrato il bloccasterzo della propria auto e un uomo lo ha usato per rompere il finestrino laterale del passeggero posteriore. Un altro uomo si è poi arrampicato attraverso il finestrino per aprire la portiera del passeggero». si legge nel post condiviso dalla polizia. L'auto è stata quindi parcheggiata in sicurezza e un'infermiera ha prestato assistenza medica fino all'arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco. La polizia conclude il suo post con un appello a chiunque si riconosca nel video: «Sono eroi e vogliamo fargli incontrare la donna che hanno salvato».

(Boynton Beach Police Department / Facebook)