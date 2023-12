Un padre piange la figlia uccisa in bombardamento a Rafah

Un bombardamento israeliano ha provocato secondo media palestinesi almeno 20 morti a Rafah, dove nell'ospedale di al-Najjer diversi cadaveri sono avvolti in sacchi bianchi sul pavimento. Fra i morti c'è anche Sidal, una bambina di sei anni uccisa da schegge di bomba mentre dormiva sotto una tenda. Il padre Abu Jamaa sostiene il corpo in un sudario, e piange: "C'è stato un bombardamento molto forte, tre volte, ho sentito il rumore e quando la notte è scesa sono andato a casa e mi son detto: forse parte del legno si sarà rotto. L'ho scosso per controllare. La mattina ho scoperto che lei era una martire. Che Dio abbia pietà di lei, Signore. Che Dio abbia pietà di lei. Era entrata nella nostra vita dopo otto anni di matrimonio. Anche se vivessi cent'anni, non ritroverò nessuno come lei".