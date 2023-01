Ufo rosa sui cieli della Turchia? È una nuvola lenticolare: le immagini diventate virali

La nuvola rosa fotografata nei cieli della città di Bursa, in Turchia, ha fatto il giro del mondo. Non si tratta di un Ufo, come ipotizzato da alcuni utenti, ma di un particolare fenomeno atmosferico, quello della nuvola lenticolare. E' un molto raro e si verifica grazie alle traiettorie ondulate dell'aria che può portare alla formazione di piccoli vortici a cui si aggiunge la particolare colorazione. (Video Twitter)

