Ucraini in piazza Plebiscito a Napoli: «Europa ci aiuti, se Putin usa nucleare sarà la fine»

La comunità ucraina di Napoli si è ritrovata in piazza del Plebiscito a Napoli davanti al colonnato della basilica di San Francesco di Paola. Innalzando la bandiera hanno intonato l'inno nazionale e pregato per le vittime. «Siamo un popolo di pace, non sappiamo quale sarà la nostra fine. Putin non si fermerà fino a quando non avrà occupato l'intero territorio. Chiediamo aiuto all'Europa, abbiamo bisogno di armi per difenderci e cercheremo di resistere se si combatterà una guerra tradizionale. Ma se Putin usa il nucleare sarà la nostra fine». (LaPresse)