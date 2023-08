Zelensky annuncia il licenziamento dei capi militari regionali ucraini

"Cinismo e corruzione in tempo di guerra sono alto tradimento"

Roma, 11 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato i funzionari responsabili dell'arruolamento militare in ogni regione del Paese, citando accuse di corruzione che, a suo dire, potrebbero equivalere a tradimento.

"Stiamo licenziando tutti i commissari militari regionali. Questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cos'è la guerra, perché il cinismo e la corruzione in tempo di guerra sono alto tradimento. Invece i soldati che sono stati al fronte o che non possono stare in trincea perché hanno perso la salute, hanno perso gli arti, ma hanno conservato la loro dignità e non hanno cinismo, a loro può essere affidato questo sistema di reclutamento", ha detto il presidente dopo una riunione del Consiglio militare e di sicurezza nazionale.