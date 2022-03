Prima con il suo cellulare poi con le telecamere ufficiali. Zelensky ha scelto di mostrare il luogo dove si trova per mandare un messaggio ai nemici e, soprattutto, alla sua popolazione: «Rimango qui, rimango a Kiev, a Bankova (ndr, l'edificio che ospita gli uffici presidenziali), senza nascondermi e senza paura di nessuno. Questo serve per vincere questa guerra». Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che torna è tornato farsi vedere in un nuovo video diffuso sui social