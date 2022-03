«La cosa peggiore durante questa guerra è stato non avere risposte chiare sulle richieste di aiuto. L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra e non vuole combattere per anni. Vogliamo salvare la nostra gente,vogliamo sopravvivere, solo sopravvivere. Come ogni nazione abbiamo il diritto di farlo, il diritto alla vita», così Zelensky alla Nato. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev