Ucraina, Zelensky: «108 donne prigioniere tornate a casa»

«La fase successiva del rilascio della nostra gente dalla prigionia russa ha avuto luogo: siamo riusciti a far tornare 108 donne ucraine. Ufficiali, sergenti, soldati. Esercito, Marina Militare, Difesa del Territorio, Guardia Nazionale, Guardie di frontiera. 96 sono militari, 37 di loro sono sfollati dall'Azovstal. 12 civili. Tra quelli rilasciati oggi ci sono quelli che sono stati catturati molto prima della guerra su vasta scala. Non dimentichiamo nessuno dei nostri, dobbiamo farli tornare tutti», le parole di Zelensky in un video postato sui social.