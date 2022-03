Varsavia, migliaia di persone sdraiate a terra per commemorare le vittime della guerra e chiedere aiuti a Biden

In occasione della visita di Joe Biden in Polonia, nella serata di ieri a Varsavia migliaia di ucraini sono scesi in piazza per chiedere ulteriori aiuti militari al presidente americano. I manifestanti hanno scelto di dar voce alla propria richiesta attraverso un'immagine molto potente: in tantissimi si sono sdraiati in terra in ricordo delle migliaia di vittime della guerra. «Mentre stai parlando, stiamo morendo. Ogni minuto di ritardo uccide», ha scritto su Twitter Daria Kaleniuk, attivista ucraina direttrice dell' Anti-Corruption Action Centre.

