Ucraina, trattore «ruba» un tank russo e lo trascina via

Un trattore trascina via un tank russo mentre un uomo corre disperatamente per inseguirlo. Il video, diventato virale su twitter e repostato dalla Guardia Nazionale ucraina, è stato postato da Johnny Mercer, deputato britannico conservatore di Plymouth Moor View che ha condiviso il filmato su Twitter dicendo: «Non sono un esperto, ma l'invasione non sembra andare particolarmente bene. Un trattore ha rubato un tank russo». (Video Twitter @ng_ukraine)

