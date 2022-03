«La Russia ha mentito ripetutamente sulle sue intenzioni. E quindi possiamo giudicare la Russia dalle sue azioni non dalle parole. Secondo l'intelligence, le truppe russe non si stanno ritirando ma anzi Mosca vuole rafforzare la sua offensiva in Donbass e mantenere la sua pressione su Kiev. Ci possiamo dunque aspettare altre azioni militari e ancora più sofferenza», così il segretario generale della Nato Stoltenberg in conferenza stampa. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev