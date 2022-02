Sono iniziate le trattative fra le delegazioni della Russia e dell'Ucraina che si tengono in territorio bielorusso nei pressi della città di Gomel. Secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax, l'avvio dei negoziati è iniziato in ritardo rispetto al programma originario in quanto la delegazione ucraina è giunta tardi a causa di complicazioni di natura logistica. Nel video si vede un ragazza che entra nella sala riunioni e, non sapendo della telecamera, annuncia «Non c’è nessun accordo».