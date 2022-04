Ucraina, riappare Marianna: in un video il volto simbolo di Mariupol

E' riapparasa in un video pubblicato su Telegram dopo che la sua foto ha fatto il giro del mondo mentre insanguinata, col suo pancione a fine gravidanza, fuggiva dall'ospedale di Mariupol dopo l'attacco di qualche settimana fa. E ora la storia di Marianna, che il giorno dopo quel raid partorì la sua bambina, si tinge di giallo: alcuni media ucraini scrivono che è 'in ostaggiò dei russi che non la lascerebbero tornare con la famiglia da cui arriva la denuncia secondo cui la ragazza e la neonata non possono rientrare nel territorio dell'Ucraina.