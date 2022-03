Curcio (Prot. Civile): «Profughi non vaccinati? Oggi situazione non preoccupa»

«Per i numeri di arrivi la situazione non è preoccupante perché al momento stiamo parlando di numeri assolutamente irrilevanti da un punto di vista epidemiologico come ci dice il Ministero della Salute. E’ evidente che il tema va affrontato quando i numeri diventeranno importanti e su questo stiamo costantemente ragionando, tant’è che ad oggi per chi proviene dall’Ucraina non viene fatta una deroga rispetto a quello che vale per il resto della popolazione, ma un allentamento temporale: si ha all’ingresso 48 ore per fare tutti gli screening che devono essere fatti come agli altri. E’ un tema di attenzione, non parlerei oggi di preoccupazione, ma è un tema sul quale ci stiamo già concentrando». Così Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento di Protezione Civile, a 24 Mattino su Radio 24.