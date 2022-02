Ucraina, Mulè: «De-escalation russa fa ben sperare»

«Questa de-escalation ci fa ben sperare sul fatto che, finalmente, si affrontino quei dossier sui quali l’Occidente può negoziare, fermo restando un principio, che è quello della libera determinazione dei popoli. Non si possono portare indietro le lancette della storia, non si può tornare alla situazione che si sarebbe voluta da parte russa, con il ritiro di tutti i Paesi che dal ’97 in poi hanno accettato democraticamente di far parte della Nato. Bisogna ragionare su un’ipotesi concreta di rispetto delle rispettive posizioni, senza alcun braccio di ferro che, come stiamo vedendo, non porta a nulla». Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, ospite di Start, parlando della crisi tra Ucraina e Russia.