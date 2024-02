Ucraina, Meloni: «Questa terra è un pezzo della nostra casa»

"Ed eccoci qui oggi per dire grazie a quegli uomini e quelle donne che quel 24 febbraio di due anni fa non scapparono e lottarono invece per se stessi, per le loro famiglie, per ciò che hanno di più caro. L'Europa e l'Occidente sono qui per celebrare un atto d'amore. Perché qui gli ucraini hanno difeso ciò che amavano. Ci hanno anche difeso. Hanno lottato per darci la possibilità di essere qui oggi per dire che questa terra è un pezzo della nostra casa e che faremo la nostra parte per difenderla", le parole di Giorgia Meloni in Ucraina in occasione dell'anniversario dell'inizio dell'invasione russa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev