(Agenzia Vista) Kiev, 14 marzo 2022 Sta facendo il giro dei social un video in cui si vede la popolazione di Melitopol scendere in piazza per chiedere la liberazione del sindaco rapito lo scorso 11 marzo. Un soldato russo punta il fucile contro la folla. / TikTok Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it