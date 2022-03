«Non credo che ci sarà una guerra nucleare. È un tema, quello delle armi nucleari, che hanno sollevato solo i rappresetnanti occidentali. Come viene in mente una cosa del genere?». Lo ha detto il ministro della difesa russo Sergei Lavrov, al termine dei colloqui in Turchia con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. «Guerra nucleare è un termine usato solo dall'Occidente e da Stoltenberg senza consultare gli altri membri dell'Alleanza», ha affermato. (LaPresse)