Ucraina, Lavrov: «Non credo Italia voglia fomentare tensione, vediamo la continuazione della diplomazia»

«Esiste la regola del consenso nell'Ue, il consenso viene applicato anche quando vengono elaborate sanzioni. Le sanzioni non possono essere varate se un Paese sarà contrario. Non credo che l'Italia sia interessata a fomentare la tensione, vediamo continuazione della diplomazia italiana, tradizione di non minacciare in continuazione, ma di cercare soluzioni», così Lavrov in conferenza stampa con Luigi DI Maio. / Facebook Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it