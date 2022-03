«Chi pensa di negoziare con Putin deve imparare due lezioni. Lezione numero uno: non fidatevi di Putin, dovete essere uniti e forti, agite con grande decisione. Secondo lezione: non avere paura di Putin, come noi ucraini stiamo dimostrando rovinando lo scenario mentale di Putin. Per questo ci serve la vostra assistenza e supporto». Lo ha detto a Sky TG24 l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko.