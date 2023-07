Ucraina, l'artiglieria di Kiev distrugge tank russo

(LaPresse) I mezzi anticarro dell'artiglieria ucraina distruggono un tank russo nella zona di Poltava, nell'est del paese. L'azione attuata dal battaglione Centuria, una milizia legata ad Azov, ora inserita regolarmente nelle forze armate. Immagini da Twitter DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE