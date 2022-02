Monaco, l'arrivo di Boris Johnson per la Conferenza sulla Sicurezza

«Il messaggio che sto portando alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera oggi è che gli alleati devono parlare con una sola voce nel ribadire al presidente (russo) Putin il prezzo alto che pagherà per ogni ulteriore invasione russa dell'Ucraina»: lo scrive il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un tweet trasmesso dall'aereo che lo sta trasportando in Germania, nel quale posta anche una dichiarazioni in video. «Abbiamo bisogno di solidarietà occidentale per evitare spargimenti di sangue non necessari. La diplomazia può ancora avere la meglio», scrive ancora Johnson.