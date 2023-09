Ucraina, Kurkov: "Onu deve cambiare, fuori Russia da Consiglio di sicurezza"

(LaPresse) "All'Onu avrei detto che deve riformarsi e deve considerare il comportamento dei suoi membri, specialmente di quelli che sono nel Consiglio di sicurezza. Perché ora hanno nel Consiglio di sicurezza un Paese aggressore che ha portato la guerra in Ucraina, che uccide civili e distrugge infrastrutture". Così a LaPresse lo scrittore ucraino Andrej Kurkov, a Milano per la presentazione del suo ultimo libro 'Api grigie' edito da Keller Editore. "Questo non fermerà la guerra ma limiterà la possibilità della Russia di utilizzare in modo inappropriato una piattaforma dalla quale i russi stanno anche diffondendo la loro propaganda e le loro falsità", conclude Kurkov.

