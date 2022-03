Johansson: «Arrivato un milione di profughi, attesi altri»

«Siamo in una situazione molto molto pericolosa» e «dobbiamo prepararci all'arrivo di milioni di rifugiati nell'Ue. Già quasi un milione sono qui». Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johannson, arrivando alla riunione con i ministri Ue a Bruxelles. «Questo è un momento per essere orgogliosi di essere europei, ma è anche un momento per prendere decisioni forti. Abbiamo bisogno di una legislazione adeguata per la protezione, ecco perché abbiamo proposto di attivare la direttiva sulla protezione temporanea», ha spiegato Johansson, evidenziando la necessità di «finanziamenti adeguati» e «indicazioni adeguate su come affrontare le diverse situazioni alla frontiera». «Mi aspetto una forte solidarietà da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei rifugiati e anche nei confronti degli Stati membri più colpiti in questo momento», ha aggiunto. Per l'accordo sull'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea per gli ucraini che lasciano il Paese servirà ancora «qualche giorno, forse una settimana», ha precisato.