Ucraina, il video di Kiev sull'esplosione in Crimea: «Buon compleanno a Putin»

Ironia di Kiev sull'incendio al ponte in Crimea, causato probabilmente da un camion-bomba. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell'Ucraina, ha postato su twitter un video che ritrare il ponte in fiamme e, a fianco, quello di Marylin Monroe che intona il celeberrimo 'buon compleanno' al presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Vladimir Putin ha compiuto 70 anni il giorno prima dell'attacco. (LaPresse)

Video Crimea, l'impressionante esplosione sul ponte di Kerch