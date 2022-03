Alcuni soldati ucraini, impegnati nella resistenza contro l'esercito russo, hanno voluto mandare un messaggio alle donne per l'8 marzo: «Auguri per la Giornata internazionale della donna, speeriamo in un ciuelo pacifico presto sopra di voi. Grazie per il vostro sostegno, con le vostre preghiere diventiamo più forti»