Ucraina, Guterres (Onu) a Borodianka e Irpin: «La guerra è un'assurdità nel 21esimo secolo»

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nella sua visita oggi i Ucraina prevede tappe nei quartier di Kiev teatro delle azioni attribuite alle forze russe, quindi Bucha, Irpin e Borodianka. Guterres è giunto in Ucraina dopo essere stato a Mosca. «La guerra non finirà con le riunioni. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirla e quando ci sarà - dopo un cessate il fuoco - la possibilità di un accordo politico serio. Possiamo avere tutte le riunioni, ma non è questo che farà finire la guerra». Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un'intervista alla Cnn.