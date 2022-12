Ucraina, quando arriverà la pace? Massolo: «Importante l'incontro tra Macron e Biden oggi»

Guerra Ucraina. Quante possisibilità ci sono per una pace in Ucraina? Il 24 febbraio le truppe della Russia sono entrate nel territorio ucraino scatenando la guerra alle porte dell'Europa. «Ci sarà un inevitabile rallentamento delle operazioni belliche dovuto al freddo. La sfida per la diplomazia è che questo rallentamento possa trasformarsi in dei cessate il fuoco negoziati. Qualcosa si sta muovendo: è importamte seguire l'incontro tra Emmanuel Macron e Joe Biden in corso in queste ore», spiega Giampiero Massolo, Presidente di Atlantia all'incontro a margine de "La recessione che verrà" organizzato da MoltoEconomia, il magazine del gruppo Caltagirone.

(intervista e video di Stefania Piras e Paolo Caprioli / agenzia Toiati)