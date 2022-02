Ucraina, Di Maio: «Nostra ambasciata a Kiev resta aperta»

L'ambasciata italiana a Kiev «resta aperta e pienamente operativa, perché crediamo nella diplomazia e vogliamo dare un chiaro segnale di vicinanza al popolo ucraino». Lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri. «La situazione delle ultime ore in Ucraina - continua - ci preoccupa non poco. L'Italia è in massima allerta per riuscire ad affrontare gli eventi con la massima preparazione. La nostra ambasciata a Kiev in queste ore sta effettuando diverse prove di evacuazione del personale. Cosa ancora più importante, sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese», conclude.