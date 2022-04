Ucraina, il Coro nazionale di Kiev da Varsavia a Genova sui bus Fs per esibirsi al Teatro Lirico

Il Coro nazionale popolare ucraino “G. Veryovka” è arrivato in Italia a bordo di due autobus messi a disposizione gratuita dal Gruppo Fs. I 71 artisti hanno viaggiato da Varsavia a Genova per l'esibizione al Teatro Lirico Carlo Felice, nel capoluogo ligure. Ad accogliere gli artisti in Italia sono stati Giovanna Braghieri, Direttore regionale Liguria Trenitalia, l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo e una rappresentanza della comunità ucraina genovese.

Il coro è in Italia per la prima volta dallo scoppio del conflitto; l'obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi che l’Associazione Prokrova destinerà al sostegno della popolazione ucraina, sia come aiuto umanitario, per l'acquisto dei generi di prima necessità, medicinali e mezzi di soccorso, sia come supporto culturale per la protezione del patrimonio dell'Ucraina, distrutto dall'invasione militare della Russia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

