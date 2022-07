Ucraina, i contadini proteggono il grano dagli incendi appiccati dai russi

Il presidente Zelensky ha denunciato più volte che i russi stanno bruciando i campi di grano per "ricattare il mondo" e minare la sicurezza alimentare in Europa e nel mondo. Il ministero della difesa ucraino parla di mancanza di mezzi e strumenti per difendere i campi di grano che sono sistematicamente dati alle fiamme dai soldati o da bombe incendiarie russe.

Sui social si sono diffusi diversi video della resistenza dei contadini ucraini che "lottano" contro le fiamme per salvare il loro raccolto. Nel video un uomo cerca di