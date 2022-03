Ucraina, cameraman filma convoglio russo: carro armato gli spara contro

Vivo per miracolo. Protagonista è un cameraman che durante l'assedio russo nella città di Borodianka, città ucraina a circa 70 km dalla capitale Kiev, si è visto sparare contro da un carro armato. Il reporter stava filmando lo scontro a fuoco in strada dall'interno di un palazzo quando improvvisamente dal cingolato da combattimento è stato esploso un colpo contro l'edificio, distruggendolo parzialmente. L'uomo ha continuato a riprendere per pochi secondi prima di mettersi in salvo. Il video, su Twitter, è diventato virale. (LaPresse)