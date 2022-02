Ucraina, i bambini malati di tumore attendono di essere trasferiti nei bunker: «Ma alcuni di loro sono in condizioni troppo gravi»

La sezione oncologica pediatrica dell'ospedale di Leopoli è quasi al completo. Mentre continuano le violenze dell'invasione russa a Kiev e nel resto dell'Ucraina i bambini malati di tumore subiscono inevitabilmente le conseguenze di una guerra mai stata così vicina. Ma molti di loro non possono essere trasferiti in altre strutture perchè in condizioni troppo gravi.

Ucraina, «Impossibile portare al sicuro i bimbi malati di tumore. Saremo presto a corto di farmaci»: l'appello dell'oncologo

A parlare è il primario del reparto oncologico Roman Kizyma, nonchè referente di Soleterre. «Cari amici sono Roman Kizyma, sono il capo dipartimento di oncologia pediatrica e trapianti presso l'ospedale a L'viv stiamo avendo enormi problemi a causa delle continue minacce dei bombardamenti aerei. - racconta - I bambini malati di cancro devono essere evacuati immediatamente nei bunker. Ma per noi è difficile farlo perché abbiamo pazienti da diverse città dell'Ucraina come Charkiv, Dnipro e Kiev. Saremo a corto di farmaci e attrezzature mediche nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fermare l'invasione Russa e questa guerra che sta uccidendo i bambini e le persone del nostro paese».