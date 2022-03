Ucraina, dalla Protezione civile del Lazio aiuti umanitari alla popolazione colpita dalla guerra

Videoservizio di Camilla Mozzetti

Ventidue volontari, 224 “bolle” di farmaci e attrezzature mediche, sette bilici: sono questi i numeri della missione della Protezione civile della Regione Lazio che questa mattina è partita dal Polo logistico di Avezzano alla volta di Suceava (Romania) per portare aiuti umanitari alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Il convoglio ha raggruppato migliaia e migliaia di medicinali ma anche macchine come respiratori mobili da campo, strumenti a Raggi X, kit di pronto soccorso da far recapitare ai presidi sanitari ucraini.

Il materiale, raccolto non solo dal Lazio ma da tutto il Centro-Sud, va ad aggiungersi ad un altro carico partito nei giorni scorsi da Palmanova (Udine). “È una missione importante - spiega Carmelo Tulumello, direttore della Protezione civile del Lazio che questa mattina ha salutato la “colonna” - stiamo portando aiuti concreti a una popolazione in difficoltà” mentre, intanto, a Roma e nel Lazio prosegue l’accoglienza: “solo giovedì - conclude Tulumello - abbiamo trovato alloggi a 450 persone, i numeri sono in aumento”. Ma la Regione anche grazie al lavoro di “squadra” dell’Unità di crisi aperta dalla Prefettura può contare, al momento, su 10 mila posti letto da riservare ai profughi. Alle sei e trenta la “colonna” della Protezione civile ha varcato il casello autostradale dell’A24, lungo il tragitto: superati i confini italiani si attraverserà la Slovenia poi l’Ungheria per arrivare in Romania, in quella città che dista solo pochi chilometri dal confine con l’Ucraina. “Porteremo a termine questa missione - commenta Carlo Galli, uno dei volontari - con lo spirito che da sempre ci anima: aiutare chi è in difficoltà”.