Ucraina, la delegazione Aiea arriva a Zaporizhzhia

La delegazione dell'Aiea (Agenzia Internazionale per l'energia atomica) arriva nella città ucraina di Zaporizhzhia per l'ispezione alla centrale nucleare. Secondo quanto riporta la Tass citando un funzionario filo-russo, l'arrivo alla centrale nucleare da giorni sotto i bombardamenti è previsto per domani. «Questa è una missione che cerca di evitare un incidente nucleare e di preservare questa importante centrale nucleare, la più grande d'Europa», ha dichiarato il direttore generale dell' Aiea Rafaelo Grossi, capo della missione

Le immagini. / Twitter Mikhail Ulyanov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

