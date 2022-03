L'offerta dell'Ucraina ai soldati russi: «1 milione di dollari se ci consegnate un aereo»

L'Ucraina ha pubblicato il video dell'offerta ai soldati russi. «Portateci un aereo e vi daremo 1 milione di dollari, 500 mila invece per un elicottero». La conferma arriva anche attraverso un comunicato ufficiale: «Ti garantiamo 1 milione di dollari per ogni aereo da combattimento e 500.000 dollari per ogni elicottero da combattimento. Per sfruttare questa opportunità, devi arrenderti alle autorità ucraine insieme all'equipaggiamento militare. Tu e la tua famiglia potreste diventare persone benestanti, non più obbligati a eseguire ordini criminali. Puoi diventare libero e ricco. Per raggiungere gli spedizionieri ucraini, conosci già le frequenze...»

