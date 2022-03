Bandiere gialloazzurre, fiori, nastri e striscioni su cui campeggia la scritta "Stand with Ukraine" (Siamo al fianco dell'Ucraina). Sono migliaia le persone scese in piazza a Bruxelles per manifestare contro l'invasione russa in Ucraina. Una marcia organizzata dall'associazione Promote Ukraine che ha preso il via da Boulevard Roi Albert II e che ha poi colorato le vie del centro della capitale belga. (LaPresse)