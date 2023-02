Turchia, la Spagna invia un contingete d'aiuti

Non si ferma la macchina internazionale per inviare aiuti di ogni tipo in Turchia e Siria, dopo il violento terremoto che ha ucciso 20mila persone. Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid) ha mandato 42 donne e 40 uomini. È un esempio della solidarietà della Spagna alla Turchia”, ha detto il ministro degli Affari Esteri di Madrid, Josè Manuel Albares. (LaPresse)