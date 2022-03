Turchia, blitz degli attivisti ucraini davanti allo yacht di Abramovich

Un gruppo di attivisti ucraini ha tentato di impedire l'attracco del Solaris, uno degli yacht dell'oligarca russo Roman Abramovich, nel porto di Bodrum, in Turchia. Il video è stato pubblicato sui social.

A tiny team but they made quite some waves.

Say hi to the Ukraine National Sailing Youth Team who were not afraid to get on their boat and protest Russian Oligarch Roman Abramovich's mega-yacht entering #Bodrum Marina in Turkey.#UkraineRussiaWar #UkraineSailingTeam pic.twitter.com/rvQMolAwuC